La Lazio non sa più segnare: solo 6 reti in 6 partite di campionato

Tanto cuore, grinta ma pochi gol. Il problema della Lazio è tutto lì. Il gioco c’è, la squadra nonostante le tante assenze si crea anche delle occasioni sotto porta ma all’appello mancano i gol quelli che lo scorso anno l’aveva resa unica. Emblematico quanto successo con la Juventus: i biancocelesti hanno costruito una miriade di occasioni, 11 contro le 5 dei bianconeri, segnando solo con un autogol di Emre Can. E’ un 2019 avaro di reti quello che sta vivendo la squadra di Inzaghi che un anno fa, dal 1 gennaio al 20 febbraio in campionato aveva segnato la bellezza di 18 gol contro appena 5 di quest’anno. Una preoccupante involuzione che si sta ripercuotendo anche sulla classifica: la scorsa stagione a questo punto la Lazio era a quota 46 punti, terza in classifica e due punti sopra la Roma. Un calo di rendimento certamente figlio dei tanti giocatori infortunati o non ancora al top della forma. Su tutti Ciro Immobile che reduce da un’elongazione ai flessori, a Genova ha dato la sensazione di giocare con il freno a mano tirato, forse temendo un nuovo stop. L’attaccante azzurro ha segnato l’ultima rete lo scorso 20 gennaio al San Paolo contro il Napoli, interrompendo tra l’altro un digiuno che durava da oltre un mese (l’ultima rete prima di quella l’aveva segnata nel 2-2 casalingo contro la Samp). A fotografare ancora meglio il momento ci sono come sempre le statistiche: terza sconfitta per i biancocelesti dopo essere passati in vantaggio, la squadra di Inzaghi è prima per gare con un solo gol segnato (14) in A situazione che si è ripetuta nelle ultime sei gare di fila come sottolinea LazioPage. Dall’attacco alla difesa c’è un altro dato a preoccupare Inzaghi: la Lazio ha subito 8 gol su palle inattive, solo l’Atalanta con 9 ha fatto peggio. Non va meglio con la fortuna che spesso risolve situazioni difficili, salgono a 10 i pali colpiti in campionato, solo il Napoli con 12 ne ha colpiti di più.







