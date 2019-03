Lazio, Inzaghi: «A Firenze con il modulo fantasia, sarà come una finale»

Vuole continuare ad inseguire il sogno Champions League, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia della trasferta con la Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:



Momento. «Rifaccio i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato il derby. Ora dobbiamo essere bravi a resettare l’entusiasmo e concentrarci per domani contro la Fiorentina, che sarà una gara insidiosa».



Aspettative. «Da qui alla fine tutte le partite saranno delle finali e ci saranno punti in palio per migliorare la classifica. La Fiorentina è un’ottima squadra».



Big match. «Nel girone di andata abbiamo fatto più fatica, ma abbiamo sempre creduto nel nostro lavoro contro le grandi. Abbiamo perso con Napoli e Juventus immeritatamente a gennaio, poi siamo andati in crescendo. A febbraio poi ci sono stati tanti infortuni».



Infermeria. «Strakosha ha avuto buoni riscontri e vedremo come reagirà la spalla. E’ stato positivo l’allenamento sia per lui che per Lulic. Immobile è in gruppo da martedì. Sono tutti convocati tranne Berisha, Wallace e Lukaku».



Fascia destra. «Romulo è una grandissima risorsa e sono contento di averlo. Prima della gara con il Milan l’ho visto bene, poi per quanto riguarda la partita con la Roma stavano entrambi bene sia lui che Marusic. Il ballottaggio c’è e sceglierò domani mattina. Sono contento di avere tanti giocatori a disposizione».



Champions League. «Con così tante partite dobbiamo pensare a noi stessi. Ora abbiamo Fiorentina e Parma, poi vedremo sul campo. La classifica la guarderemo poi avanti».



Difesa e attacco. «Abbiamo giocato con Milan e Roma che erano imbattute da tante partite. Prima del derby avevo in testa il ballottaggio tra Patric e Bastos, poi ho scelto Bastos».



Entusiasmo. «L’abbraccio con i tifosi di giovedì scorso deve essere un stimolo per far bene a Firenze. Domani avremo un avversario difficile difronte».



Fiorentina. «C’è Simeone, Chiesa, Muriel e Mirallas. Il parco offensivo è vasto. Chiesa farà parlare di sé e ha un’ottima famigli alle spalle. Sarà un osservato speciale».



Modulo fantasia. «Luis Alberto giocherà nel mezzo. Per gli altri valuterò domani».



Consigli. «Se Conceição prima di incontrare la Roma mi ha chiamato? No, non l’ho sentito, ma abbiamo fatto due ottimi risultati. Non era facile battere la Roma, che era ferita dopo il derby». Ultimo aggiornamento: 15:54





