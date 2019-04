Pagelle Samp-Lazio. Caicedo 2 il Magnifico, Immobile di legno

STRAKOSHA 6

Reattivo sulla punizione velenosa di Ramirez che devia in angolo, nella ripresa appare indeciso sul gol di Quagliarella che ne approfitta.

WALLACE 6

Una nuova possibilità dopo mesi di panchina: gara pulita e senza sbavature, su Quagliarella vine ingannato da Acerbi.

ACERBI 6

Quagliarella non è un cliente facile e lui è costretto agli straordinari, Solita gara di impegno e sostanza, peccato per quella spizzata con cui manda in gol l'attaccante della Samp.

BASTOS 6

Primo tempo perfetto come tutti i compagni, nella ripresa rimane stordito come gran parte dei compagni. Si perde Defrel che per sua fortuna si divora il pareggio.

ROMULO 6,5

Prezioso come l'oro. Con lui la squadra spinge con qualità, parte dai suoi piedi l'assist per il raddoppio di testa di Caicedo. Coglie anche il palo. (23' Marusic 5: il suo ingresso regala praterie alla Samp).

PAROLO 6,5

Gara di grande esperienza copre con giudizio ed prezioso soprattutto in fase di non possesso. Nel finale si immola su Defrel.

LEIVA 6

Non la sua gara migliore, fatica più del solito a costruire gioco ma è bravo a guadagnarsi il fallo che porta all'espulsione di Ramirez.

CATALDI 6,5

Milinkovic non c'è ma nessuno se ne accorge. Gara di grande sostanza quando viene chiamato in causa non delude mai. (32' st Badelj 6: contributo prezioso).

LULIC 6,5

Sempre l'ultimo a mollare, nel concitato finale si deve beccare il giallo per fermare Praet e salterà la sfida contro l'Atalanta.

CORREA 6,5

Sempre nel vivo dell'azione sbaglia un po' troppo sotto porta ma manda spesso in bambola la difesa della Samp da solo.

CAICEDO 8

trova il vantaggio dopo appena 2', al 20' raddoppia con una spizzata di testa. E' il suo momento e fa bene Inzaghi a sfruttarlo. (18' st Immobile 6,5: porta stregata, spacca la traversa su punizione).

INZAGHI 7

Giusto puntare su Caicedo porta a casa una vittoria importante in chiave Europa nonostante assenze pesanti come quelle di Milinkovic e Luis Alberto.







