Lazio sogna: ora nulla è impossibile

Come spesso accade nel derby, a risolvere tutto è un giocatore di seconda schiera. La Lazio si gode Caicedo match winner, al quale però non è bastato nemmeno il bel gol trovato nel primo tempo e che ha messo in ginoccchio i giallorossi, per chiudere una partita al 90'. L'ecuadoriano è uscito prima, a metà secondo tempo, tra gli applausi, da migliore in campo, per far spazio alla voglia e alla potenza di Immobile. Inutile girarci attorno, il derby l'ha vinto Simone Inzaghi, da stasera Inzaghone e non più Inzaghino. Caicedo-Correa in attacco funzionano come mai in questa stagione, E quando entra Immobile segna anche Ciro su rigore, per fallo si Correa che onestamente c'era. E quando entra Cataldi, dopo un minuto segna anche lui, con una grande rete. Insomma, è vero che la Lazio ha trovato stasera sulla sua strada la peggior Roma di stagione, ma i derby bisogna avere gli attributi per vincerli, non basta giocare meglio e la Lazio ci è riuscita in modo così netto, come da anni non accadeva.

Se doveva essere svolta, svolta è stata. Impossibile pensare che il 3-0 dell'Olimpico nel derby non cambi questa parte finale di stagione, questi tre mesi e poco più dei biancocelesti da giocare in apnea. La Lazio del derby ha preso coscienza della sua forza, una forza che va oltre il risultato, ma che prende spunto finalmente da un'unità che prima non si era nai del tutto vista. Nel fare gruppo, nel dare fiducia ai giocatori Inzaghi forse è davvero il migliore della serie A, al pari solo di Ancelotti. Il gruppo c'è ed è unito. E anche la panchina corta, che spesso abbiamo criticato, ora gira al meglio che può. Quarto posto da Champions e coppa Italia tornano a essere obiettivi possibili. La Lazio del derby vale questi obiettivi. Ci ha messo più di otto mesi a farlo capire ai propri tifosi, ma ci è riuscita. Ora sarebbe una follia fare passi indietro, sarebbe assurdo non crescere ancora. Tredici partite (12 di campionato e il ritorno di semifinale di Coppa Italia) da giocare tutte in apnea, come stasera o anche meglio. Magari quattordici, con la finale tricolore del prossimo maggio. Ora o mai più, Lazio. Da stasera, dal trionfo clamoroso e inaspettato in un derby stradominato a fine stagione mancano tre mesi e anche meno. Se questa Lazio non si guarda indietro, se non si ferma ad ammirarsi imbambolata, sarà bello mordersi la lingua fino alla prossima estate e non parlare più di mercato sbagliato, di occasioni sprecate e di ricambio generazionale ormai nell'aria. Dopo questo derby, lo ammettiamo, sarebbe davvero un sacrilegio.





