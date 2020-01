Inzaghi: «Scudetto? Il nostro interesse è continuare a crescere. Felice per il record di vittorie»

«Al record della Lazio di Eriksson ci tenevamo e fa piacere averlo raggiunto, anche se la vittoria di oggi era importante soprattutto per la classifica». Così il tecnico biancazzurro, Simone Inzaghi, a Sky dopo la vittoria di Brescia, la 9/a di fila in campionato che uguaglia la striscia del collega svedese nella stagione '98-'99. «La squadra ci ha creduto fino alla fine - aggiunge commentando l'ennesimo gol dopo il 90' - sapevamo che era una partita difficile, contro un avversario che aveva fatto una lunga preparazione durante la pausa natalizia».



«Lo scudetto? Il nostro primo interesse è quello di crescere giornalmente, - ha anche detto Simone Inzaghi - adesso è chiaro che dopo queste vittorie e due trofei vinti in sei mesi ci si aspetta di più, ma sappiano anche che il campionato italiano è molto difficile. Sicuramente vogliamo qualificarci per la prossima Champions». Domenica 5 Gennaio 2020, 15:11







