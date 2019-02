Inzaghi, hai visto come gioca Badelj?

A vedere giocare Badelj oggi contro il Genoa viene rabbia. In certi momenti è sembrato potesse vincere la partita anche da solo; e del resto un gol e una traversa sfortunata la dicono lunga sulla prestazione del gicoatore croato che non ha ancora 30 anni. Diciamo la verità, Milan Badelj ha fin qui giocato troppo poco; ai tempi di quando era titolare nella Fiorentina disputava anche più di 40 partite a stagioni. Con Inzaghi, invece, non trova lo spazio giusto. Ha dovuto aspettare che la Lazio si presentasse in campionato con otto-nove infortunati per tornare a giocare dal primo minuto. E' un peccato, perché con i problemi di gioco che ha la Lazio in questo periodo il croato potrebbe essere davvero il jolly che risolve situazioni. Ieri non ci è riuscito per poco e non per colpa sua. Ma sarà meglio che Inzaghi riprenda a utilizzarlo con più regolarità. In una squadra che ha nella panchina corta uno dei punti deboli, Milan in questo stato di forma potrebbe davvero essere utile. Intanto, la Lazio va giù in classisifica e, anche se la sconfitta col Genoa è onestamente immeritata, in classifica sembra uscire dalla battaglia per la Champions e rientrare in una più normale sfida per un posto in Europa League. Di buono c'è che per un tempo, pur rimaneggiata, al Lazio è stata all'altezza, anzi, nettamente più forte del Genoa. Se fossero arrivati i tre punti sarebbe stato davvero un grande regalo per Inzaghi e company. Ora c'è il Siviglia, un match senza grandi speranze ma da giocare a testa alta. Uscire dalle coppe per mano degli spagnoli non sarà drammatico; campionato e coppa italia sono i veri obiettivi. Giusta o sbagliata che sia, è la scelta del club. Nulla è ancora compromesso, ma non prendere coscienza che la Lazio è in calo sarebbe un errore troppo grave.







