Inzaghi: «Dobbiamo reagire. Ora non pensiamo alla finale»

La trasferta in Sardegna prima della finale di Coppa Italia. Simone Inzaghi vuole far bene con il Cagliari, aspettando il match con l'Atalanta di mercoledì prossimo all'Olimpico. Il tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida con i rossoblù, spiega i dubbi di formazione e le possibili scelte in conferenza stampa:





Momento. «In questo momento la classifica dice che siamo ottavi e che saremmo fuori dall’Europa. E’ una cosa a cui non cogliamo pensare. Abbiamo ancora tre partite in campionato e la finale di coppa Italia. Pensiamo alla partita di Cagliari».



Scelte. «Ho provato diverse soluzioni, ma come spesso accade la giornata della gara si fanno dei cambiamenti. Devo pensare esclusivamente al Cagliari. Metterò in campo una squadra affidabile».



Umore. «Ci siamo leccando le ferite, perché abbiamo perso una partita importante con l’Atalanta, uno scontro diretto. Dobbiamo fare di più per spostare gli episodi dalla nostra parte. Sono fiducioso per le ultime quattro partite».



Defezioni. «Strakosha non ci sarà domani. Ha un problema al tendine e giocherà Proto, un portier molto affidabile e un professionista vero, che pensava di trovare più spazio e in Europa ha fatto il suo dovere. Milinkovic ha provato ad allenarsi, ma aveva dolore e domani non sarà convocato. Il provino di questa mattina non è andato bene».



Turnover. «Sto facendo le mie valutazioni per il Cagliari, nonostante la finale di mercoledì. All’Atalanta ci penseremo da domani sera. La partita di Cagliari ci può tenere ancora vivi in campionato».



Distrazioni. «Tutti sanno del mio attaccamento per questo maglia. Non è scontato giocarsi una finale. ».



Calcio inglese. «E’ un dato di fatto che l’Inghilterra abbia quattro squadre in due finali europee. Hanno grandi budget, tecnici e rose a disposizione con stadi di proprietà. Sono avanti a noi, ma sono fiducioso per il nostro calcio».



Errori «Se non facessi più giocare un mio giocatore quando commette un errore, giocherei io con il mio staff. Wallace domenica ha sbagliato e lo sa, ma non è stato l’unico. Gli errori si commettono e si riparte».



Difesa. «Un errore non dà morale, ma siamo uomini e dobbiamo reagire. Abbiamo perso una partita importante, ma abbiamo la fortuna e anche la bravura di poterci giocare una finale. Wallace ha le stesse possibilità di Ramos, di Radu e di Acerbi di giocare».



Condizione atletica. «I dati sono buoni, ma vivo anche si sensazioni e secondo me la squadra sta bene a livello fisico. Radu ha fatto una settimana piena e mi ha soddisfatto. Sta meglio e farò delle valutazioni. Viene da un problema alla caviglia». Venerdì 10 Maggio 2019, 15:39







