Niente alibi, Lazio sbagliata. Ma si può ripartire.

Non prendetevela con il Var, con l'arbitro, con Patric. Non cerchiamo alibi, non giustifichiamo proprio niente. La Lazio ha sprecato un'occasione d'oro, il match point per entrare davvero tra le grandi di questo campionato, a un solo punto dal Milan quarto. E invece, siamo alle solite. Sconfitta a Ferrara con la Spal e passo indietro. Anzi due. Anzi tre. Che poi la sconfitta arrivi come una beffa, con un rigore che sembrava una comica di Ridolini, muta e in bianco e nero, questa è un'altra storia. La Lazio ha meritato di perdere: tanto tignosa, combattiva, forte di testa contro l'Inter; così stanca, appagata e non motivata al meglio contro la più debole Spal ieri sera. Inzaghi ha le sue colpe, non tutte però. Per esempio, il fatto di aver annunciato in tempo utile che la sfida in Emilia era pericolosa e complicata gli fa onore. Ha provato a scuotere la squadra, a svegliarla dopo la grande notte di Milano. Li conosce bene i suoi ragazzi. Ma non è bastato: ci ha messo del suo, in errori, mettendo in campo contro gli spallini una squadra poco riposa, utulizzando poco la panchina che pure c'è e alla fine, cambiando in corsa troppo tardi, quando la frittata era ormai fatta e la Lazio era ormai alle corde. Della partita con la Spal salviamo solamente la prima mezzora del primo tempo, in cui i biancocelesti hanno provato a vincere. E naturalmente Strakosha e un po' il solito volitivo Acerbi. Intanto, è già domenica. SI torna in campo alle 18 con il Sassuolo all'Olimpico. Altro match point per la gloria da non sprecare per nessuna ragione al mondo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA