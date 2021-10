Lazio-Inter, Inzaghi ritrova i suoi ex tifosi: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Lazio-Inter in campo per i tre punti ma anche per un po' di emozioni. Quelle che Simone Inzaghi rivivrà sul terreno dello Stadio Olimpico dove è atteso dai suoi ex tifosi. L'allenatore dell'Inter vivrà una giornata speciale così come Sarri che, dal lato sportivo, attende risposte importanti dopo il brusco stop di Bologna prima della sosta.

Lazio-Inter, le probabili formazioni

La Lazio scenderà in campo il 4-3-3, senza Acerbi, fuori per squalifica e con la coppia (quasi inedita) composta da Luiz Felipe e Patric. Immobile ritroverà il suo ruolo al centro dell'attacco insieme a Pedro e Felipe Anderson.

I dubbi di Inzaghi sono legati dal ritorno in Italia dei nazionali. Come Lautaro Martinez e Correa.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri (Strakosha, Marusic, 26 Radu, 19 Vavro, 32 Cataldi, 5 Escalante, 8 Akpa Akpro, 88 Basic, 20 Zaccagni, 94 Muriqi, 18 Romero, 27 Moro). Squalificato: Acerbi. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: S.Inzaghi. (97 Radu, 2 Dumfries, 33 D'Ambrosio, 13 Ranocchia, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco, 11 Kolarov, 8 Vecino, 19 Correa, 91 Satriano). Squalificati:: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Eriksen, A.Sanchez, Sensi, A.Vidal. Arbitro: Irrati di Pistoia.

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Lazio-Inter delle 18 allo stadio Olimpico di Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, e quindi su app. Il match, disponibile anche su smart tv e pc, sarà raccontato dalla telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Mentre la diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.

