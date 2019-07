Lazio, inizia il ritiro: la squadra arriva ad Auronzo di Cadore

Entrano uno alla vola in hotel, facendosi largo tra la folla. I giocatori della Lazio, arrivati ad Auronzo di Cadore in provincia di Belluno per il ritiro estivo, sono accolti dall’abbraccio dei tifosi. Tante le famiglie e i bambini presenti, che attendono il pullman della squadra con sciarpe e bandiere. Sono 25 i convocati da Simone Inzaghi. Proto, Guerrieri, Adamonis e Alia i portieri. Acerbi, Jorge Silva, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Vavro e Wallace i difensori. André Anderson, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic e Parolo i centrocampisti. Adekanye, Caicedo, Correa e Immobile gli attaccanti. Tagliati fuori Casasola, Djavan Anderson, Rossi e Durmisi (in uscita verso il Besiktas). Badelj e Strakosha si aggregheranno rispettivamente il 15 e il 19 luglio, mentre Bastos, reduce dal impegni in coppa d’Africa, farà solo il ritiro di Marienfeld in Germania. Assente anche Stefan Radu, che nei prossimi giorni potrebbe raggiungere il ritiro, probabilmente lunedì sera. Venerdì 12 Luglio 2019, 21:32







© RIPRODUZIONE RISERVATA