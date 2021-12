Lazio, Immobile positivo al Covid: l'attaccante in isolamento salta la trasferta di Venezia

Lazio, 2021 finito per Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste, infatti, è risultato positivo al Covid e si trova in isolamento, quindi non seguirà la squadra nella trasferta di Venezia.

Ciro Immobile si trova in isolamento e non avrebbe alcun sintomo, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali sulla positività né dalla Lazio, né dallo stesso giocatore. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'attaccante non aveva partecipato agli ultimi allenamenti della squadra, ufficialmente per una gastroenterite, ma in realtà perché la moglie, Jessica Melena, era risultata positiva e lui aveva dovuto rispettare l'isolamento fiduciario previsto dai protocolli anti-Covid.

I primi due tamponi erano risultati negativi, quello effettuato ieri ha invece dato esito positivo. Se anche l'ultimo tampone fosse risultato negativo, Ciro Immobile avrebbe potuto unirsi in extremis con la squadra per la trasferta di Venezia, ma così non è stato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 13:11

