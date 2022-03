Lazio, dalla Nazionale con furore: ora Immobile pensa ai gol pesanti per l'Europa

Scacciare i fantasmi della Nazionale e portare la Lazio in Europa. Ciro Immobile ha le idee chiare. Troppo forte la delusione per la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale, l'attaccante non ha gradito le critiche che gli sono piovute addosso in questi giorni e vuole rispondere come ha sempre fatto in questi anni a suon di gol. Gli stessi che lo hanno fatto conquistare l'ambita Scarpa D'oro e che lo hanno portato in cima alla classifica dei bomber della storia della Lazio.

L'attaccante ieri si è regolarmente allenato a Formello con il gruppo e non vede l'ora di tornare in campo sabato contro Sassuolo in campionato per cancellare la pesante sconfitta al derby contro la Roma e trascinare i biancocelesti in Europa.

Ieri Ciro ha rotto il silenzio via social postando una foto dei figli su Instagram con la scritta «La mia felicità», che la dice lunga sul suo umore. Per pensare alla Nazionale ci sarà tempo anche se la strada è tracciata: il primo giugno sarà in campo con l'Argentina a Wembley, nella finalissima tra la vincente dell'Europeo e della Copa America, poi salvo ripensamenti sarà addio ai colori azzurri. Domani intanto Sarri riabbraccerà gli ultimi Nazionali Acerbi, Zaccagni, Strakosha, Hysaj, Milinkovic e Kamenovic, da valutare Luiz Felipe.

