Moggi jr.: "Immobile via? Ma se è così felice alla Lazio...".

"Ciro è felice alla Lazio”. Ci pensa l'agente di Immobile, Alessandro Moggi, ad allontanare le voci che nelle ultime ore volevano il Napoli forte sull'attaccante biancoceleste, notizia che se da una parte aveva esaltato i tifosi partenopei, dall'altra aveva messo in allarme quelli della Lazio. Niente da fare, dunque, il patron azzurro De Laurentiis dovrà pescare altrove per rinforzare il suo attacco. “Potrebbe interessare al Napoli e a tutti i top club europei” ammette ancora Moggi a Radio Kiss Kiss, confermando però che “la società biancoceleste è interessata a tenerlo. Ciro alla Lazio sta benissimo e non ha intenzione di muoversi”. Sotto contratto con i biancocelesti sino al 2023, il presidente biancoceleste Claudio Lotito sogna di fargli chiudere la carriera a Roma e per questo a breve gli proporrà un prolungamento-adeguamento fino al 2024 a 3,5 netti a stagione bonus esclusi, che lo farà diventare il giocatore più pagato della rosa. Immobile intanto continua ad allenarsi a Formello in attesa che riprenda il campionato: obiettivo numero uno è lo scudetto, l'attaccante ci tiene anche a vincere la classifica dei cannonieri, che attualmente lo vede al comando a quota 27 reti, ben 6 in più di Cristiano Ronaldo. Nel mirino del bomber c'è anche la Scarpa d'Oro che mette in palio il trofeo di miglior goleador d'Europa: anche qui Ciro è al comando con 54 punti contro i 50 di Lewandowski. Tutti obiettivi alla portata soprattutto se si considera che Immobile è al momento nella top 10 dei calciatori con la media gol più alta nella storia della Serie A, ottavo insieme a Meazza, con 0,59 reti a partita. Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 18:22



