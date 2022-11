Lazio, Ciro punta la Juve e con il Monza torna Milinkovic

di Enrico Sarzanini

Ciro Immobile scalpita. L’attaccante, che ha seguito il derby in panchina e ha poi festeggiato con tutti i suoi compagni sotto alla Curva Nord, non vede l’ora di tornare in campo. Anderson ha reso meno amara la sua assenza ma con lui le possibilità di segnare salgono alle stelle.

L’ultimo controllo effettuato in Paideia ha confermato la guarigione della lesione alla coscia sinistra ma prima di scendere in campo dovrà essere al 100%. Ieri Ciro ha aumentato i carichi di lavoro iniziando anche a toccare il pallone ma ha lavorato ancora a parte e difficilmente giocherà contro il Monza, possibile che venga solo convocato. Meglio evitare ricadute il vero obiettivo è la sfida in programma domenica sera allo Stadium contro la Juve che negli ultimi due anni è stato costretto a saltare per ben tre volte una a causa del Covid l’altra per un fastidio al polpaccio.



