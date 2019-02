Lazio ancora senza gol col Siviglia. Un problema cronico

La disperazione di Immobile che fallisce un gol quasi fatto nella foto sopra dice tutto. La Lazio esce dall'Europa League a testa alta ma senza segnare reti. E a contare bene, sono anche quattro sconfitte consecutive della squadra biancoceleste nella competizione continentale. Contro il Siviglia la Lazio cede 2-0 in trasferta. Risulato bugiardo, manca anche un rigore (su Lulic nel primo tempo) ma mancano soprattutto i gol. In 180 minuti zero reti: un dato pessimo per una squadra che vuole essere al livello delle big europee e puntare alla Championsn in campionato. Un dato che fa ancora più riflettere se si pensa a come è andata la doppia sfida con gli iberici. Anche in casa gli spagnoli non hanno dato l'impressione di essere superiori; solo più lucidi e più bravi sotto porta. Non è poco. La differenza tra la quarta della Liga e l'ex quarta della serie A evidentemente è tutta qui: i gol. Resta la prestazione di un Immobile che non è al meglio e che quindi non sente la porta come dovrebbe. Il gol sbagliato su bell'assist di Caicedo ne è la prova. E naturalmente resta anche l'insipienza in area dell'ecuadoriano, generoso e anche bravo nel distribuire palloni, ma quando poi è il momento di fare male non va.

Infine, la solita coperta corta. Entra Durmisi a mezzora del secondo tempo e trova subito il modo di farsi notare in negativo, lasciandosi scappare due volte (la prima imperdonabile) Sarabia che va al 2-0. Almeno nel reparto difensivo il problema della panchina corta esiste e resiste. E durerà fino alla fine della stagione. A centrocampo, invece, con Romulo le cose vanno meglio, anche se resta inspiegabile perchè uno in forma come lui non giochi dall'inizio.





