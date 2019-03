Immobile ai tifosi: "Lazio in corsa per la Champions fino alla fine"

Contro la Roma si è ritrovato. Ciro Immobile ha interrotto un digiuno che in campionato durava ormai da oltre un mese (l’ultimo gol contro il Napoli il 20 gennaio) ed ha rilanciato le ambizioni Champions della Lazio. «Segnare sotto la Curva Nord è pazzesco» ha spiegato ieri via social dopo aver invitato i tifosi a fargli le domande nelle stories di Instagram: «Cosa penso quando calcio un rigore? Un miscuglio di emozioni». Le stesse che gli ha dato la moglie Jessica Melena, anche lei molto attiva sui social, che nei giorni scorsi ha pubblicato il video nel quale annuncia al suo Ciro la nascita del loro terzo figlio, che questa volta sarà un maschio ed è proprio a lui che l’attaccante ha dedicato la rete su rigore nel derby: «Non vedo l’ora che nasca» ha replicato sempre via social Immobile che poi svela: «Non sarà l’ultimo perché voglio un altro figlio». Ad un fanta-allenatore che gli ha chiesto quale fosse il suo rapporto con il calcio, Immobile ha risposto così: «A volte i giocatori vivono dei momenti negativi e bisogna stargli vicino». Domenica sera a Tiki Taka invece ha parlato della corsa Champions: »Credo che quest’anno sarà più difficile rispetto allo scorso, quando eravamo solo noi e l’Inter a lottare mentre si sono aggiunte anche Milan e Roma e c’è da giurare che lotteremo tutti fino alla fine per l’obiettivo. Questa è una sfida che fa bene al calcio italiano, visto che al vertice, dopo la vittoria della Juve a Napoli, credo che la corsa sia terminata». Poi è tornato sulla vittoria contro la Roma: «La classifica poteva allungarsi, invece l’abbiamo accorciata. Il mister e il suo staff l’hanno preparata alla grande». Nella classifica marcatori è in ritardo ma non molla: «L’anno scorso è stata una bellissima lotta con Icardi ma quest’anno è più difficile. Siamo un po’ più indietro ma il campionato è ancora lungo».

Immancabile il ricordo di Astori, scomparso un anno fa: «All’Olimpico durante il derby è stato emozionante. Io ero in panchina e ho vissuto quel momento ancora di più. Era il minimo che si potesse fare per un grande uomo. Ho avuto la fortuna di conoscere Davide e in tutti noi ha lasciato qualcosa: era un papà e una grande persona. Tutte le altre parole sono superflue».

Chiusura dedicata ad Inzaghi: «L’altro giorno guardavamo la foto del mister di quando è arrivato qui e ci siamo accorti di come fosse un’altra persona. Dopo tre anni qui è invecchiato, ha qualche capello bianco in più. A vita alla Lazio? Ho altri quattro anni di contratto».







