Immobile festeggia il compleanno: «Grazie per gli auguri. Scudetto? Orgogliosi del lavoro fatto»

«Non mi accontento, non è una frase fatta. Non c’è tempo di sedersi, di pensare a quello che è stato fatto, occorre pensare a quello che dobbiamo ancora fare». Punta in alto, Ciro Immobile, anche nel giorno del suo compleanno. Il bomber della Lazio spegne 30 candeline, non si pone limiti e ringrazia tutti per i messaggi ricevuti: «Da ieri sera, scoccata la mezzanotte, mi sono arrivati migliaia di auguri, di testimonianze di affetto di tifosi della Lazio e non solo». Insomma, Ciro è entrato nel cuore dei tifosi e leader di una squadra che sogna lo scudetto: «Quello che salta subito all’occhio è proprio il fatto che stiamo bene insieme. Ci divertiamo, il gruppo è unito. Siamo stati capaci di creare una famiglia davvero importante, in cui ci vogliamo bene. A volte ci mandiamo anche a quel paese, ma poi facciamo pace e torna tutto come prima». Tutti per uno, uno per tutti verso traguardi inaspettati. «Siamo orgogliosi, questo è il termine giusto. Il lavoro paga. Siamo partiti da Auronzo con tanti sogni, adesso ci stiamo divertendo». La prossima partita sarà quella contro il Genoa, in programma domenica prossima a Marassi. Un’altra tappa da superare per continuare la corsa al tricolore. Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 13:25







© RIPRODUZIONE RISERVATA