Ultimo giorno di riposo per la Lazio che, dopo il ko contro la Juventus a Torino, tornerà ad allenarsi domani nonostante la lunga pausa per il mondiale in Qatar. La squadra continuerà la preparazione fino a sabato poi 10 giorni di meritato riposo. Esclusa la tournée in Argentina, difficile che la squadra vada in ritiro in Portogallo o in Turchia, sembra ormai scontato che la preparazione si farà al Training Center in in vista del 4 gennaio quando la Lazio giocherà in trasferta a Lecce.

In attesa che si torni a fare sul serio Ciro Immobile è tornato sulle ambizioni della squadra che mai come quest'anno punta a tornare nuovamente in Champions come conferma lo stesso attaccante: «Io ci credo, ce la possiamo fare anche perché il quarto posto è il nostro obiettivo - ha detto a Sportpaper.it - Stiamo affrontando un buon momento, i compagni stanno dando tutto e stanno facendo molto bene . Dobbiamo continuare in questa direzione e seguire mister Sarri». Così sulla corsa scudetto: «Il Napoli ha preso un bel vantaggio, anche se dopo la sosta può succedere di tutto. Lo scudetto è possibile, devono crederci».

Lazio, Immobile ci crede: «La Champions? E' possibile».

