Immobile riapre la caccia al Triplete: capocannoniere, Scarpa d'oro e titolo tricolore

Ciro Immobile punta al triplete. L'attaccante della Lazio è pronto al ritorno in campo con in testa tre obiettivi: la classifica dei cannonieri, la Scarpa d'Oro ma soprattutto lo scudetto. Chi si ferma è perduto Ciro non molla niente e in questa quarantena forzata causa coronavirus nella sua nuova villa a due passi dallo stadio Olimpico si divide tra palestra (grazie alle schede personalizzate del preparatore atletico Fabio Ripert), famiglia (la moglie Jessica ed i suoi tre figli) ed una buona dose di videogiochi. A Pasquetta la sfida a Fifa 2020 in diretta su Sky Sport, nell'ultimo fine settimana invece ha corso un Gg di Formula Uno virtuale stupendo tutti. Ha la competizione nel sangue Immobile che scalpita e non vede l'ora di tornare a fare gol sul serio. Prima che si fermasse il campionato era in cima alla classifica dei cannonieri con 27 reti a + 6 su un certo Cristiano Ronaldo fermo a quota 21, nella sua lista personale ci sono una serie di record da centrare: innanzitutto quello di Higuain della stagione 2015/2016 con 36 gol realizzati, gli mancano tre reti per per eguagliare il suo record personale di 30 gol in un campionato mentre si trova a meno quattro dalla Top 40 dei marcatori di sempre della Serie A. L'altro obiettivo si chiama Scarpa d’Oro: al momento guida la classifica provvisoria, con 54 punti contro i 50 di Lewandowski, che prima dello stop si era dovuto comunque fermare per la frattura della tibia e che dovrebbe farsi trovare pronto per la ripresa della Bundesliga. L'obiettivo più grande di Immobile però resta lo scudetto: la rimonta in classifica porta soprattutto la sua firma e l'attaccante vuole regalarsi una soddisfazione che lo farebbe entrare ancora di più nella storia della Lazio. Sarebbe il giusto premio per un calciatore che in questi ultimi tre anni con la maglia biancoceleste ha vissuto una seconda giovinezza dopo le delusioni prima in Germania con il Borussia Dortmund poi in Spagna con il Siviglia. Tra un anno, poi, sarà la volta dell'Europeo spostato a causa del coronavirus: potrebbe diventare la ciliegina sulla torta, ma questa è un'altra storia. Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 18:53



