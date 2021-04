Lazio-Spezia, un turno di stop per Lazzari e Correa: non saranno in campo contro il Verona

Sospiro di sollievo in casa Lazio. Il giudice sportivo ha rifilato una giornata a testa sia a Lazzari sia a Correa. Per l’esterno biancoceleste, che é stato espulso nella gara con lo Spezia per aver accennato una testata ad Agudelo, si temeva una punizione maggiore. Invece ha ricevuto una sola giornata di stop più 10.000 euro di multa. Inzaghi potrà riaverlo a disposizione nella sfida interna col Benevento, Lazzari e Correa salteranno la gara di domenica prossima col Verona.

