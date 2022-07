Lazio choc: prende quattro sberle dal Genoa

di Enrico Sarzanini

Prima pesante sconfitta per la Lazio in questa preparazione estiva: a Grassau in Germania i biancocelesti sono battuti con un sonoro 4-1 dal Genoa che per lunghi tratti ha dominato il match, deciso passo indietro rispetto a quanto visto ad Auronzo. A segno il solito Immobile il resto della squadra ha lasciato molto a desiderare a cominciare dalla difesa apparsa molto indietro: Casale e Romagnoli non sono ancora in condizione mentre Hysaj resta il tallone di Achille di un reparto che avrà bisogno di tempo per rodarsi. Primo tempo equilibrato non è bastato il gol di Immobile ai biancocelesti per andare al riposo sotto 2-1 con la doppietta di Coda. Nella ripresa girandola di cambi per Sarri ma la musica non cambia, ancora Coda fa tripletta, il poker su rigore è di Gudmundsson.

Intanto ieri la Lazio ha risposto a quanto accaduto martedì negli studi televisivi di Sky Sport: nel corso della presentazione in diretta di Paulo Dybala i tifosi giallorossi hanno infatti intonato dei cori di scherno nei confronti della Lazio con la conduttrice Sara Benci che, dopo la chiusura del collegamento dall’Eur ha commentato: «Mi stavo gustando anche un po’ di cori». Una frase che ha scatenato la rabbia dei tifosi laziali e la reazione della società biancoceleste che in una nota chiede «le scuse ai tifosi della Lazio». Scuse arrivate prontamente ieri sera.

