Lazio-Genoa 3-1, le pagelle: Felipe Anderson sempre nel vivo, Acerbi chiude il match e zittisce il pubblico

La Lazio ha battuto il Genoa per 3-1 all'Olimpico nell'anticipo della 18esima giornata di serie A. Di Pedro (36'), Acerbi (75') e Zaccardo i gol biancazzurri. Di Melegoni (86') l'unico gol dei genoani.

Le pagelle della Lazio

STRAKOSHA 6

Una serata assolutamente inoperosa, deve solo gestire qualche pallone con i piedi per il resto le parate all'attivo sono zero. Incolpevole sul gol nel finale del Genoa.

HYSAJ 6,5

Da quando Sarri lo ha spostato sulla destra si trova a suo agio, a conferma che da quel lato rende molto di più. (18' st Radu 6,5: entra con grande voglia e sfiora il raddoppio).

LUIZ FELIPE 6,5

Sempre attento e puntuale, bravo come sempre a trovare la soluzione più giusta ed immediata alle (rare) situazioni di pericolo. (39' st Patrci, sv).

ACERBI 6,5

Il Genoa in vanti punge davvero poco e quei pochi pericoli che arrivano non creano nessun tipo di preoccupazione. Chiude la gara con l'incornata del 2-0 e festeggia zittendo il pubblico.

MARUSIC 6

Come molti dei suoi compagni si limita a fare il suo senza mai osare quando invece la spinta sulla fascia sarebbe essenziale per rifornire gli attaccanti.

MILINKOVIC 6

La classica gara da 'compitino', non osa mai nemmeno quando potrebbe ma soprattutto non fa mai valere la sua tecnica contro avversari certamente meno dotati di lui.

CATALDI 6

Come sempre corre tantissimo anche questa volta le idee sono poche e confuse. Bravo comunque a restare lucido e deciso. (28' st Leiva 6,5: porta grande sostanza a centrocampo).

BASIC 6

Questa volta è un po' troppo macchinoso anche se comunque è uno di quelli che non si risparmia davvero mai, nemmeno quando potrebbe. (18' st Luis Alberto 7: sugli angoli è sempre un pericolo ed è proprio da un suo corner che nasce il raddoppio. Sul 3-0 pesca Zaccagni con un assist al volo).

PEDRO 7

E' suo il primo tentativo di sbloccare la gara con un tiro a giro che Sirigu devia in angolo, ci riprova poco dopo ma è la c'è la testa di Vanheusden a salvare la porta. Trova il gol al terzo tentativo.

FELIPE ANDERSON 7

Sempre nel vivo dell'azione nel primo tempo strappa la palla dai piedi di un giocatore del Genoa si incunea in aera e serve Pedro per l'1-0. (39' st Muriqi, sv).

ZACCAGNI 7

Assente ingiustificato nei primi 20' appena inizia ad entrare in partita diventa presto una spina nel fianco per la difesa ligure e trova il 3-0 in contropiede.

SARRI 6,5

Sicuramente non è ancora la sua Lazio ma, come ha chiesto lui stesso in conferenza alla vigilia, in questo momento servono i punti e battere il Genoa con un risultato così rotondo è ossigeno allo stato puro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 20:55

