Ore 9, domani mattina Formello apre: la Lazio si allena in gruppi da 5

Come se fosse il primo giorno di scuola. Formello ha nuovamente aperto i suoi cancelli a squadra e staff tecnico, la speranza della società biancoceleste è che il campionato possa riprendere. L'umore del gruppo è a mille, tra i calciatori c'è una gran voglia di ricominciare ma soprattutto di tornare in capo per sfidare la Juventus capolista attualmente ad un punto dalla Lazio con in testa l'obiettivo scudetto. Manco a dirlo il tecnico Simone Inzaghi è soddisfatto, ma per capire se si potrà tornare in campo servirà attendere ancora. Intanto la squadra e lo staff sono stati sottoposti oggi ai tamponi, che verranno ripetuti ogni quattro giorni, e ai test sierologici, tutti sono risultati negativi. Intanto è stata stilata la tabella per ripartire, da domani mattina infatti saranno consentiti gli allenamenti individuali al centro sportivo e lo staff dell'allenatore biancoceleste ha stilato una tabella dividendo la rosa in quattro gruppi (il primo alle 9, poi alle 11,15 e 17) da 5 giocatori che potranno così rispettare le distanze di sicurezza imposte dal nuovo decreto. I componenti dei vari gruppi verrano cambiati ogni giorno. Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 21:32



