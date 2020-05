Lazio pronta, mercoledì in campo a Formello

In attesa di comunicazioni ufficiali ma soprattutto del protocollo del Ministero, la Lazio si prepara per tornare in campo mercoledì. Le comunicazioni sulla chat della squadra nelle ultime ore si sono intensificate a breve verrà stilato un programma per consentire ai giocatori di potersi allenare nel pieno rispetto delle regole. Il primo passo sarà fare i tamponi a tutta la rosa, da mercoledì come previsto dall'ordinanza emanata dalla Regione Lazio i cancelli di Formello potranno tornate nuovamente ad aprirsi. In ogni caso è già tutto pronto, anche i test atletici verranno effettuati direttamente nel centro sportivo per capire: a che punto è lo stato di forma di ogni singolo calciatore ma anche per prevenire infortuni qualora la stagione dovesse ricominciare. La squadra verrà divisa in gruppo di 4, massimo 5 giocatori che potranno allenarsi nei 5 campi regolamentari che ci sono a Formello, rispettando così la normativa che consente solo sedute individuali.

Ben tre gli ingressi dai quali si può accedere con molte probabilità i giocatori faranno le docce a casa anche se in realtà nel centro sportivo sono ben tre gli spogliatoi presenti, lo staff di Inzaghi è al lavoro per preparare una tabella con gli ingressi scaglionati dei calciatori che così avranno tutti la possibilità di allenarsi seppur in orari diversi. Nessuno giocatori dovrà essere messo in quarantena perché sono rimasti tutti a Roma, unica eccezione Proto, Lulic e Lukaku, questi ultimi due hanno lasciato l'Italia curarsi dai rispettivi infortuni e rientreranno solo quando saranno guariti. Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 19:17



