Diretta Lazio-Fiorentina 1-0: vantaggio di Casale sugli sviluppi di calcio d'angolo

Il successo per 4-0 contro il Milan ha rilanciato la corsa Champions della Lazio, ora ad un solo punto di distanza, e con una partita in meno, dai rossoneri quarti. Sarri cercherà oggi allo Stadio Olimpico la terza vittoria consecutiva in campionato per tornare tra le prime quattro in classifica. Quasi tutto pronto per il rientro in campo di Immobile, che certamente non partirà dal primo minuto, ma è tornato tra i convocati e siederà in panchina. L'unico assente resta Radu, con Casale, Cataldi e Marusic diffidati. Aria di crisi a Firenze: la squadra di Italiano ha perso le ultime due partite contro Roma e Torino, non riuscendo a segnare neppure un gol. Italiano riavrà a disposizione Dodò dopo la squalifica, Cabral recuperato. Sottil, Castrovilli e Quarta restano indisponibili. "Dobbiamo reagire alzando il livello della prestazione - ha detto Italiano alla vigilia - affrontiamo una squadra molto forte ed in fiducia, proporremo il nostro gioco con intensità, ritmo e qualità. Ci sono in palio punti importanti".

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milinkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Kouamé. All.: Italiano.

Dove vedere Lazio-Fiorentina in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18:00; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Gennaio 2023, 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA