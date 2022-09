Lazio-Feyenoord 4-2, le pagelle: Vecino da applausi, Luis Alberto a mille. Romagnoli sempre più leader

di Enrico Sarzanini

PROVEDEL 6,5

Sarri continua a puntare su di lui anche in Europa League, primo tempo da spettatore con l'unica parata su Szymanski. Nella ripresa è bravo e attento.

HYSAJ 7

Per lui come per tutta la difesa è una serata molto tranquilla: si deve limitare ad arginare qualche timida incursione senza troppa difficoltà.

GILA 6

Prima da titolare è la gara giusta per mettere minuti nelle gambe e fare esperienza se poi hai uno come Romagnoli al tuo fianco diventa tutto molto più facile.

ROMAGNOLI 6,5

Sempre più leader, sembra che giochi nella Lazio da sempre. Al servizio dei compagni infonde grande sicurezza a tutto il reparto. (27' st Patric 6: bravo a gestire il ritorno olandese).

MARUSIC 7

Il Feyenoord è alle corde e lui ne approfitta per provare a spingere sull'acceleratore, una di queste discese culmina con la rete di Vecino. (29' st Radu, sv).

VECINO 8

Al bacio l'assist per Luis Alberto che manda in porta con una facilità disarmante. Da due passi Bijlow gli nega la gioia del gol che arriva qualche minuto dopo. Doppietta nella ripresa. (22' st Milinkovic 6: presenza numero 300).

CATALDI 7



Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 23:04

