Diretta Lazio-Feyenoord 3-0, gli olandesi spingono alla ricerca del gol

È arrivato il momento del debutto europeo per la Lazio di Maurizio Sarri . La sfida dell'Olimpico contro il Feyenoord rappresenta un precedente assoluto in Europa League tra le due squadre che prima di stasera si sono affrontate soltanto una volta in Champions nel 2000. Gli olandesi sono ridotti da una vittoria in trasferta a Deventer in Eredivisie, 3- 4 contro i Go Ahead Eagles, mentre i biancocelesti proveranno a adattarsi alle spalle la sconfitta in casa contro il Napoli e la scia di polemiche e accuse che hanno tenuto banco a Formello negli ultimi giorni in merito ad alcune decisioni arbitrali.

52': occasione d'oro per il Feyenoord: il tiro di Walemark sfiora l'incrocio dei pali.

47': occasione per il Feyenoord in area di rigore deviata in calcio d'angolo da Romagnoli che scivola provvidenzialmente.

INTERVALLO

44': occasione per la Lazio: Immobile spara alto un tiro all'interno dell'are di rigore.

43': tiro del Feyenoord: Provedel attento respinge il pallone.

41': Marusic chiude un fraseggio con Immobile, entra in area di rigore e tenta la conclusione che non impensierisce il portiere avversario.

31': colpo di testa di Romagnoli su calcio d'angolo che finisce tra le braccia di Bijlow: non arriva il poker.

27': GOL LAZIO dopo l'assist, ecco il gol: Vecino ne fa 3 per i biancocelesti. Splendida manovra offensiva.

25': grande occasione per Vecino che colpisce il pallone in area piccola ma Bijlow di puro istinto respinge il pallone sopra la traversa.

24': tentativo da fuori area di Marusic respinto da Pedersen in fallo laterale.

14': GOL LAZIO Felipe Anderson raddoppia per i biancocelesti: male Bijlow in presa.

7': ammonizione per Felipe Anderson: fallo tattico a centrocampo.

3': GOL LAZIO si sblocca subito il risultato: Vecino imbuca Luis Alberto e lo spagnolo, dopo uno splendido inserimento centrale in area di rigore, conclude a rete con un tiro che non lascia scampo a Bijlow.

1': calcio d'inizio all'Olimpico!

Lazio-Feyenoord, le formazioni

LAZIO (4-3-3) : Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Magro, Patric, Casale, Radu, Lazzari, Bertini, Marcos Antonio, Basic, Milinkovic, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.

FEYENOORD (4-3-3) : Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Timber, Kocku, Szymanski, Walemark, Danilo, Dilrosun. A disp.:Marciano, Wellenreuther, Bjorkan, Rasmussen, Jahanbakhsh, Paixao, Lopez, Wieffer, Benita, Taabouni, Idrissi, Gimenez. All.: Arne Slot.

Come vederla

Il match dell'Olimpico sarà trasmesso in diretta televisiva senza costi aggiuntivi e visibile a tutti su TV8, il canale numero 8 del digitale terrestre.

Lazio-Feyenoord sarà anche a disposizione degli abbonati di DAZN e Sky, sul canale satellitare 201.

