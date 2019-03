Lazio, il derby continua

ROMA - L’effetto derby continua. Ieri oltre 5.000 tifosi hanno risposto all’appello della Lazio che per festeggiare il 3-0 sulla Roma ha deciso di aprire i cancelli di Formello. Cori, fumogeni, sciarpe, bandiere ed uno striscione per tenere alta la concentrazione: «A Firenze come nel derby, avanti Lazio, famoje tre gol». Già perché va bene la vittoria contro i giallorossi, ma nessuno vuole perdere di vista il vero obiettivo stagionale, quel quarto posto tanto sbandierato in estate dalla dirigenza e che vorrebbe dire svolta. «La strada è tracciata ora tocca a noi» ha sottolineato l’altro giorno Parolo. Le conferme dovranno arrivare già nella sfida di domenica sera al Franchi anche perché in una piazza come quella romana è troppo facile passare dall’esaltazione alla depressione.



Ieri però la società ha ritenuto giusto celebrare un 3-0 importantissimo anche in chiave corsa al quarto posto. Cori ed applausi per tutti Ciro Immobile resta sempre il più amato ma questa vota ci sono anche Caicedo e Cataldi tra i più gettonati. Tutto merito del più classico degli effetti derby, gara che nel bene o nel male può cambiare la vita di un calciatore. Succede così che Caicedo, per un’estate intera accusato di essere la causa principale della mancata qualificazione in Champions per il gol sbagliato a Crotone, diventi il mito da acclamare o che Cataldi, dimenticato in panchina, torni prepotentemente sotto i riflettori. Ma tra gli eroi di questo derby c’è anche Simone Inzaghi. Per la prima volta da quando è seduto sulla panchina biancoceleste, era finito anche lui sul banco degli imputati, reo di non essere in grado di far rendere al meglio la squadra. Con la vittoria ha messo tutti a tacere e convinto il presidente Lotito che il futuro è ancora suo.



E visto che il tema dominante è stato il derby non poteva di certo mancare lo sfottò alla Roma anche per la fresca eliminazione dalla Champions per mano di un ex laziale: al Fersini è tornato d’attualità il coro «Meu amigo Conceiçao» cavallo di battaglia del 2000.







