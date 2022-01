Lazio, festa per i 122 anni. Ecco la scultura del fondatore

La Lazio compie 122 anni di storia e i suoi tifosi festeggiano l'anniversario a piazza della Libertà, dove il 9 gennaio 1900 avvenne la fondazione della Polisportiva. Già nella serata di sabato, i tifosi biancocelesti si sono radunati a centinaia, tra bandiere, cori, fumogeni e fuochi d'artificio. Poi, ieri mattina, è stata presentata una scultura lignea dedicata a Luigi Bigiarelli. Il busto del fondatore della Lazio è stato scolpito dall'artista Andrea Gandini all'interno di un tronco d'albero (foto): l'opera è stata poi ultimata da alcuni giovanissimi tifosi della Lazio e scoperta ufficialmente alla presenza di alcuni rappresentanti istituzionali e dello storico capitano Pino Wilson. Annunciata anche la mozione in Assemblea Capitolina per intitolare a Bigiarelli il giardino di piazza della Libertà.Unica nota stonata, nel quadro dei festeggiamenti, il ferimento di un tifoso di 58 anni, che nella notte tra sabato e domenica ha perso tre dita della mano in seguito allo scoppio di un petardo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 08:32

