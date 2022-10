Lazio, Felipe Anderson più Zaccagni: Sarri ha messo le ali. Per volare anche in Europa League

di Enrico Sarzanini

Immobile, Milinkovic, Provedel, Romagnoli ma anche Zaccagni e Anderson. Se in questo primo scorcio di stagione la Lazio ha messo le ali è merito anche dei due sterni che stanno brillando per costanza di rendimento.

D'altronde, non è un segreto che la parola scritta a caratteri cubitali da Sarri sulla lavagna di Formello è continuità. Il tecnico la chiede nei risultati ma anche nel rendimento dei giocatori.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 08:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA