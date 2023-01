Lazio-Empoli, 2-2, le pagelle dei biancocelesti. Provedel incerto, Immobile sbiadito, Zaccagni efficace, Basic disastroso

di Enrico Sarzanini

Lazio e Empoli hanno pareggiato 2-2 allo stadio Olimpico in una partita della 17esima giornata di serie A. I biancocelesti passano in vantaggio con Felipe Anderson (2' del primo tempo) e Zaccagni (9' del secondo tempo), l'Empoli recupera con Caputo (38' secondo tempo) e Marin (nel recupero).

LE PAGELLE DELLA LAZIO

Provedel 5,5

Primo tempo di ordinaria amministrazione si deve limitare a gestire il pallone con la difesa. Nella ripresa è troppo fuori dai pali sulla rete di Caputo mentre sul pareggio di Marin è in ritardo.



Lazzari 6

La fascia è sua e guai a chi glie la tocca. Efficace in fase offensiva è prezioso anche quando c'è da ripiegare in difesa. Dopo il raddoppio allenta la pressione e Sarri lo fa rifiatare richiamandolo in opanchina. (24' st Hysaj 5: sulla prima rete dell'Empoli dorme).



Casale 6

Sulla falsa riga di quanto visto a Lecce è tra i pochi giocatori che nonostante tutto continuano a crescere ma anche lui nel finale va in bambola come tutta la squadra.



Romagnoli 6

Archivia prontamente l'opaca prestazione di Lecce tornando a dirigere le manovre in difesa. Dedito al sacrificio si fa ammonire per spegnere sul nascere una sortita in avanti dei toscani.



Marusic 5,5

Pressione costante ma efficace con la squadra a trazione anteriore deve impiegare le sue forze maggiormente quando c'è da arginare le sortite dell'Empoli che nel finale sorprendono anche lui.



Milinkovic 6

Non è ancora al 100% ma rispetto a Lecce è molto più concreto ma soprattutto torna a sacrificarsi per la squadra. Coglie il palo con una bordata dai 30 metri ma nel finale crolla anche lui.



Cataldi 6

Non si riesce mai seriamente ad imporsi. Il suo è un lavoro oscuro e prezioso ma quando c'è da costruire non è sempre lucido nelle scelte. (24' st Vecino 6: si becca il giallo per rimediare ad un errore di Basic).



Luis Alberto 6,5

Conferma le buone sensazioni mostrate in questi giorni i in allenamento con una prestazione sempre sul pezzo e senza mai arretrare. Dal suo corner nasce l'azione dell'1-0. (41' st Basic 4: in pochi minuti combina un disastro).



Felipe Anderson 5,5

Parte benissimo: gli basta un minuto e, complice una deviazione di Caputo, sblocca la gara sugli sviluppi di un angolo. Cala con il passare dei minuti e nel finale allontana male regalando a Marin la palla del 2-2.



Immobile 5

Sempre nel vivo dell'azione come al solito gioca al servizio dei compagni. Cerca la gioia personale senza incaponirsi ma nel finale perde un pallone che innesca il contropiede dell'Empoli che accorcia.



Zaccagni 6,5

Trova il raddoppio, che aveva già sfiorato nel primo tempo, ad inizio ripresa di esterno destro beffa Vicario. Cerca sistematicamente l'uno contro uno e i suoi inserimenti in area sono molto efficaci. (14' st Pedro 6: ha una voglia matta).



Sarri 5

Dopo Lecce la Lazio subisce un'altra rimonta con un'altra squadra tecnicamente inferiore: un limite che a questo punto non può essere solo caratteriale. Starà adesso all'allenatore trovare un rimedio.

