Doll pazzo per Immobile: "Giocatore unico, spingerà la Lazio a essere protagonista in Champions"

Priorità alla difesa in testa della Lazio c'è ancora Kumbulla. Indicato da Inzaghi come il rinforzo ideale per il reparto arretrato, nonostante il Verona continui a sparare alto il centrale albanese continua a restare in cima ai preferiti. La trattativa resta complicata: Lotito ha alzato di poco l'offerta da 20 milioni più il cartellino di André Anderson dicendosi disposto ad inserire un altro calciatore ma non c'è l'accordo. Considerato l'imminente addio di Bastos (in uscita anche Badelj) serviranno ben due difensori, ecco perché Tare ha nuovamente sondato il mercato tedesco: Kabak dello Shalke interessa ma ha un prezzo quasi proibitivo, nel mirino c’è l’olandese Gouweleeuw dell’Augsburg, Kempf, capitano dello Stoccarda e Nastasic dello Schalke 04, ex Fiorentina. E proprio dalla Germania l'ex Thomas Doll rilancia le ambizioni della Lazio: “Può essere la grande sorpresa in Champions nella nuova stagione – ha detto alla 'Bild' – e lotterà per lo scudetto grazie anche a Ciro Immobile unico nel suo genere”. Fronte Muriqi l'attaccante turco dovrebbe arrivare domenica a Roma e svolgere lunedì le visite mediche insieme all'altro neo acquisto Fares. Novità nello staff sanitario: salutano il dott. Meli e il dott. Morelli con Francesco Colautti confermato come nuovo medico sociale. Ufficiale infine l'amichevole con il Benevento sabato 19 settembre alle 18 all'Olimpico, sfida tra i fratelli Inzaghi. Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 12:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA