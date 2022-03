Lazio, bunker d'Italia: solo tre gol subiti nelle ultime 7 partite

Segna tanto e subisce pochissimo. La ritrovata Lazio di Sarri è pronta per lo sprint Champions. Tanti, troppi i gol subiti dai biancocelesti in questa stagione, il trend in difesa è cambiato: nelle ultime 7 partite, come sottolinea LazioPage', i biancocelesti hanno subito appena 3 gol, uno a Udine e due all'Olimpico contro il Napoli. Anche nel match della Unipol Domus contro il Cagliari, dove si è rivisto Acerbi tornato titolare dopo la lunga assenza per il guaio muscolare rimediato contro l'Empoli, gli uomini di Sarri hanno dimostrato grande solidità. Dietro ai biancocelesti in questa speciale classifica ci sono la Juventus e il Napoli con 4 gol subiti, poi Atalanta (5 reti), Milan, Inter e Roma (tutte e tre con 6). Tra l'altro la Lazio rende meglio fuori casa dove nelle ultime cinque trasferte ha segnato ben 13 gol subendone appena uno a Udine. Il tecnico intanto ha concesso due giorni di riposo (domani la ripresa) in vista della gara contro il Venezia dove mancheranno Cataldi, Lazzari e Marusic. WILSON Oggi alle 11 i funerali di Pino Wilson presso la parrocchia del Cristo Re, dove parteciperanno i rappresentanti della prima squadra maschile e femminile, nonché delle giovanili, oltre alla delegazione della società. Lunedì sera prima di Lazio-Venezia il ricordo allo stadio Olimpico: un minuto di silenzio e squadra con il lutto al braccio con la società che ha chiesto alla Lega di far indossare al capitano Immobile una fascia rossa come quella di Wilson. Su iniziativa del presidente Claudio Lotito e raccogliendo la sensibilità del Comune di Roma, avviata la procedura per intitolare all'indimenticato capitano, un parco della Capitale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 08:45

