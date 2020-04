Lazio, Diaconale conto tutti: "Malagò e Cellino marchesi del Grillo"

“Cellino e Malagò: Marchesi del Grillo”. Questo il titolo del nuovo 'Taccuino biancoceleste', la pagina Facebook sulla quale scrive il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale. Dopo aver augurato a Cellino pronta guarigione perché affetto da coronavirus, Diaconale sottolinea che il presidente del Brescia “non sembra essere il solo ad avere una concezione da Marchese del Grillo della propria persona. Una tendenza del genere sembra aver colto ultimamente anche il presidente del Coni Giovanni Malagò che, in una intervista, pur ribadendo di voler riconoscere l’autonomia del calcio, è intervenuto con tutto il peso della sua autorità di massimo rappresentante dello Sport nazionale, per sostenere che il campionato venga chiuso senza l’assegnazione dello scudetto, cioè con la cristallizzazione della classifica attuale”.

“A chi spetta disegnare il futuro dello sport italiano dopo il coronavirus se non al presidente del Coni e a tutti i principali operatori dei tanti settori sportivi e di quelli del calcio in particolare?" si chiede poi Diaconale che chiude con un auspicio: “Speriamo che Malagò non pensi di delegare questo compito ad un governo che ha colori amici, ma che mai come in questo momento sembra avere la necessità di appoggiarsi ai tecnici ed ai competenti!". Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Aprile 2020, 18:56



