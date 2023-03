Lazio, Sarri: «Vietato pensare al derby di domenica. Dobbiamo ribaltare la sconfitta dell'andata contro l'Az»

di Enrico Sarzanini

Dentro o fuori. Questa sera alle 21 la Lazio si gioca in Olanda contro l’Az Alkmaar i quarti di finale di Conference League. Da ribaltare il 2-1 rimediato all’Olimpico. Alla vigilia Sarri chiarisce le ambizioni dei suoi: «Dobbiamo pensare alla Conference non al derby, altrimenti usciamo. Siamo motivati e vogliamo passare il turno». Il tecnico spiega anche le dichiarazioni post Bologna in cui ha ammesso di puntare più sul campionato: «Ho detto solo cosa mi darebbe più gusto. Uno che prende centinaia di milioni non ha alibi smettiamola di dire cazzate e di dare degli imbecilli ai giocatori. Può succedere di sbagliare a tutti anche a loro che sono persone come tutte le altre». Di fronte un avversario tosto: «L’AZ Alkmaar è bravissimo nel recuperare e fare male, all’andata ha sfruttato ogni occasione costruita così, loro hanno sofferto quando hanno difeso più bassi».



Il tecnico poi torna sulle troppe gare di fila: «Il Mondiale è stata una scelta stupida e adesso giochiamo ogni tre giorni, una follia che ha reso il calcio è più brutto». Così sulle scelte che farà per cercare l’accasso ai quarti della Conference: «Ci saranno dei cambi, sperando di mandare in campo una formazione competitiva». Fronte formazione qualche cambio e straordinari per Anderson: «Con o senza i miei gol dobbiamo passare il turno». Ieri esami per Immobile in Paideia: l’attaccante è clinicamente guarito ma non ha allenamenti sulle spalle e non rischierà il derby ma sarà in panchina per sostenere i compagni. PROBABILE FORMAZIONE: Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.

