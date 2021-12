Arriva in Edicolà l'Agenda 2022 di Lazialità

Torna in edicola a Roma e provincia 'Lazialità', la storica rivista fondata da Guido De Angelis e lo fa con l’Agenda 2022 che terrà compagnia ai tifosi della Lazio tutto l’anno, per 365 giorni, con foto e racconti di avvenimenti importanti e particolari legati alla storia biancoceleste. All’interno le schede tecniche dei calciatori della nuova rosa guidata da Maurizio Sarri, i calendari della Serie A, della UEFA Europa League e della Coppa Italia, oltre alle sezioni della Polisportiva Lazio. Un prodotto adatto a tifosi di ogni fascia d’età, disponibile in tutte le edicole di Roma e provincia: “Nonosrtante tutte le difficoltà dovute al particolare momento storico che stiamo vivendo – racconta Guido de Angelis - non potevo far mancare nella vostra collezione la nuova agenda 2022 di Lazialità. Un appuntamento tradizionale che unisce grandi e piccoli lettori: nonni, nipoti, padri, figli, lavoratori e studenti uniti dalla passione per la nostra Lazio. Colgo l'occasione, salutandovi affettuosamente, per dedicare un pensiero speciale al più grande cannoniere della nostra storia: Ciro Immobile. Ogni aggettivo sarebbe superfluo per descrivere la meraviglia delle sue gesta. E ora che Ciro ha superato una leggenda come Silvio Piola godiamocelo ogni giorno sperando di vederlo per sempre indossare la nostra gloriosa maglia. Laziali bella gente”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 17:29

