Lazio-Crotone 2-1 diretta: Luis Alberto riporta avanti la squadra di Inzaghi

39'pt GOL LAZIO: Alla seconda occasione Luis Alberto fa centro: sponda di Immobile per lo spagnolo che dal limite colpisce bene e batte sul primo palo Cordaz. Lazio di nuovo avanti.

37'pt Poco spazio per Immobile, che viene bloccato proprio appena entrato in area, la palla arriva a Luis Alberto che prova il destro da fuori. Facile la parata di Cordaz.

34'pt Proteste calabresi per un contatto in area di rigore che vede protagonista Ounas. Ma Rapuano lascia proseguire, e non viene nemmeno richiamato dal Var.

32'pt Ha preso coraggio la squadra di Cosmi, che adesso riesce con più facilità ad uscire dal primo pressing biancoceleste.

29'pt GOL CROTONE: Stupendo gol di Simy, che prende palla al limite, si libera della marcatura di Acerbi e di punta, come un calciatore di Futsal, prende il tempo a Reina e pareggia per i calabresi.

27'pt Fallo in attacco di Milinkovic, e calcio di punizione per il Crotone.

26'st Ancora Radu, a sinistra, mette un buon pallone in mezzo. Marusic non ci arriva per un soffio. Angolo per la Lazio.

24'pt Chiede di mantere alta la concentrazione Simone Inzaghi. Anche se fino al momento la Lazio non ha mostrato in nessun modo di essere uscita dalla partita.

21'pt Sbagia Cordaz, che cercava il dribbling ma perde il pallone. Fortunato il portiere del Crotone perché Correa scivola proprio nel momento in cui si stava lanciando sulla sfera.

19'pt Rischia la Lazio, ma riesce a liberare l'area di rigore. Poi Petriccione stende Immobile che stava per ripartire.

18'pt Fallo di Fares su Ounas, punizione per il Crotone che metterà in mezzo.

14'pt GOL LAZIO: La sblocca Milinkovic-Savic, appostato sul secondo palo sul traversone di Radu: piattone semplice, al volo, a battere Cordaz. 6° gol in campionato per il serbo.

12'pt Prima sortita offensiva del Crotone, con la qualità di Messias, che da destra converge e cerca il secondo palo. Pallone di poco a lato.

10'pt Questa volta Cordaz è decisivo, con la parata sul sinistro di Immobile che s'era involato verso la porta calabrese. Da posizione defilata l'attaccante non riesce a segnare.

8'pt Prima conclusione, che però non centra lo specchio della porta, per la Lazio: mancino di Correa che si perde alto.

5'pt Buono il cross di Fares, ma anche questa volta Immobile non ci arriva, poi incomprensione tra Marusic e l'attaccante biancoceleste.

3'pt Subito chiaro il canovaccio tattico della gara: Lazio subito alla ricerca del gol, Crotone chiuso nella propria metà campo alla ricerca della ripartenza perfetta.

1'st Subito pericolosa la squadra di Inzaghi, col pallone messo in mezzo e sul quale non ci arrivano né Correa né Immobile.

1'st Primo pallone della Lazio.

Tutto pronto all'Olimpico, le squadre stanno per entrare in campo. Tra pochi minuti si alza il sipario sul turno di Serie A.

La Lazio è alla ricerca di tre punti per avvicinare il Napoli e soprattutto per tenere vivo il sogno Champions League. Il percorso in Europa, per quest'anno, si chiuderà probabilmente in Germania la prossima settimana. Serve però alimentarlo anche per la prossima stagione: di conseguenza all'Olimpico sono obbligatori i tre punti. Davanti ci sarà un Crotone rivitalizzato dalla cura Cosmi (oggi squalificato, in panchina Tardioli): il tecnico ha vinto contro il Torino la scorsa settimana e vede la salvezza distante sette lunghezze. I calabresi ci vogliono credere e punteranno al colpaccio. Inzaghi non è intenzionato a fare turnover, in campo scenderà la migliore squadra possibile, con Immobile lì davanti: la Scarpa d'oro ieri è stata festeggiata dai compagni a Formello. Ambiente sereno in casa biancoceleste a poche ore da una partita decisiva.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Messias, Reca; Simy, Ounas. All.: Cosmi (squalificato, in panchina Tardioli).

ARBITRO: Rapuano.

