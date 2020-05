Lazio, Correa: «Per il mio futuro sogno la Premier League»

«Mi piacerebbe giocare in Premier. Ora penso alla Lazio, ma mi piace anche il campionato inglese. Vorrei migliorare il mio inglese e lo farò». Così l'attaccante della Lazio, Joaquin Correa, nel corso di una diretta su Instagram. Il 25enne argentino non esclude di finire la carriera nel suo vecchio club dell'Estudiantes. «Sicuramente mi piacerebbe ma per ora sto trascorrendo un buon momento qui in Europa e voglio rimanere ancora per qualche anno». Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Maggio 2020, 14:08



