Lazio, Correa si sfoga: "Il calcio mi manca troppo"

“Il gol più importate della mia carriera quello contro il Milan in semifinale di Coppa Italia”. Lo ha svelato l'attaccante della Lazio, Joaquin Correa intervistato in diretta su Instagram da un suo amico, Bruno Rossetti. “Ho segnato anche nella in finale di Coppa Italia, ma quello contro i rossoneri a San Siro che ci regalò la finale (poi vinta dalla Lazio contro l'Atalanta, ndr) è stato il più importante” ricorda l'argentino che sta vivendo questa quarantena da solo a casa. “Purtroppo non possiamo uscire e siamo in attesa di comunicazioni – spiega Correa -. Mi mancano la mia fidanzata, la famiglia e giocare a calcio. E' davvero brutto svegliarsi la mattina e sapere di non dover andare ad allenarsi oppure che la domenica non si gioca”. Poi un pensiero all'Estudiantes, squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta: “Il mio cuore è lì, mi hanno insegnato ad essere uomo e giocatore. Sono rimasto affezionato anche alle persone che lavorano lì. I miei campionati preferiti? Sono la Liga e la Serie A anche se sono molto diverse anche perché qui in Italia c'è molta più tattica”. Poi svela qual'è il suo idolo: “Da piccolo era Kakà, all’epoca del Milan. È un giocatore che mi piace molto, soprattutto per il suo stile di gioco. L'allenatore? Ho preso qualcosa da tutti quelli che ho avuto ma devo dire che Pellegrini mi ha aiutato tanto, è stato importante perché mi ha fatto capire come fosse il mondo del calcio”. Chiusura dedicata la suo esordio: “Non potrò mai scordarlo: fu contro il Banflield e vincemmo 3-0. Il primo gol fu invece contro il San Lorenzo, tornavo da un infortunio al ginocchio mentre l'incontro con Lionel Messi fu un’esperienza incredibile”. Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Aprile 2020, 17:23



