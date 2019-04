Il giudice sportivo ha chiuso per un turno la Curva Nord della Lazio dopo i cori razzisti degli ultras biancocelesti nei confronti di Kessie e Bakayoko durante il match di coppa Italia contro il Milan. La pena è però sospesa per un periodo di un anno, quindi non vi sarà nessuna limitazione ai tifosi in occasione della finale di Coppa Italia tra i biancocelesti e l'Atalanta in programma il 15 maggio all'Olimpico di Roma. Ultimo aggiornamento: 18:12





© RIPRODUZIONE RISERVATA