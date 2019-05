L'aquila di Inzaghi vola alto nella notte dei sogni che diventano realtà

La notte dei sogni che diventano realtà. Dove eravamo rimasti? Ah si, al gol di Lulic e a una coppa Italia vinta nel derby con la Roma. Sei anni dopo è ancora la Lazio a trionfare all'Olimpico. E sono sette. La festa in una notte bagnata che pare più novembre che maggio. Da Lulic a Milinkovic e Correa. Cambiano i nomi ma il risultato è lo stesso. Un successo che ribalta una stagione, una vittoria che vale oro puro. Per Inzaghi e per una squadra che spazza via nubi e dubbi in 90 minuti.



È la vittoria del gruppo, ma anche dell'allenatore che respinge al mittente gli scettici e si regala un trofeo a cui ormai il club biancoceleste è quasi abbonato. È una coppa che arriva con i suoi cambi decisivi. Sono sette le coppe tricolori in bacheca. La stagione è salva, l'Europa in cassaforte. Onore all'Atalanta e al giocattolo perfetto di Gasperini. E ora Inzaghi che farà? Con una coppa in più resta o se ne va? Deve restare per continuare un progetto che con i giusti rinforzi può andare lontano. Non è la notte di Ciro Immobile, la bandiera spenta e triste che non lascia il segno. Ma quando tutto sembrava complicato è uscito dal cilindro Milinkovic. Lazio in paradiso. L'Aquila vola alto. Giovedì 16 Maggio 2019, 10:04







© RIPRODUZIONE RISERVATA