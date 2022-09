Lazio contro Sozza, la rabbia di Sarri e Lotito

di Enrico Sarzanini

Lotito e Sarri furiosi e la squadra che non ha proprio digerito le decisioni dell’arbitro Sozza. Il day after la sconfitta contro il Napoli in casa Lazio l’umore è nero: pur essendoci la consapevolezza della superiorità mostrata dagli azzurri, il mancato rigore concesso a Lazzari per la gomitata di Mario Rui non è andato giù. Il primo a farsi sentire è stato Sarri nel post gara: «Tutto ciò accade nell’era del Var: o sono scarsi o c’è l’opzione b, che è più preoccupante». Parole poco gradite all’Associazione Arbitri e che potrebbero costargli il deferimento.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 06:00

