La Lazio blinda Romano Floriani Mussolini: contratto per il terzino figlio di Alessandra

La Lazio ha blindato Romano Floriani Mussolini: il terzino destro, classe 2003, ha firmato il suo primo contratto da professionista con i biancocelesti. “Ripensando da dove ho iniziato sono felicissimo per aver firmato il mio primo contratto da professionista con la SS Lazio, e passare altri tre anni con questa maglia” il messaggio del ragazzo sui social sotto alla fotto di rito con il responsabile del settore giovanile, Mauro Bianchessi.

Terzogenito di Mauro Floriani e Alessandra Mussolini, il suo bisnonno era Benito Mussolini, suo nonno era Romano, quarto figlio e terzo maschio del Duce e Rachele Guidi. Salito alla ribalta delle cronache qualche settimana fa proprio per via di quel cognome pesante, Romano ha in testa solo il calcio e sogna di esordire in serie magari proprio con la maglia della Lazio sua squadra del cuore.

Bravo a scuola, frequenta con profitto l’ultimo anno del St. George’s British International School, un istituto internazionale sulla Cassia. Calcisticamente ha mosso i primi passi nell’Accademy della Roma, poi è riuscito a trasferirsi nella Lazio: ad oggi ha già collezionato 6 presenze totali, 1 assist ed appunto un contratto da pro.

