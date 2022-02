Lazio contestata a Formello. Al centro delle proteste Lotito e Tare: «Mercato ridicolo e improvvisato, vergogna»

Dopo la sosta, la Serie A riapre i battenti e a Roma, sponda Lazio, è già tempo di contestazione. Cori contro il presidente della Lazio Claudio Lotito e il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare. Sono qualche centinaio i tifosi laziali che hanno raccolto l'invito degli Ultras e si sono ritrovati oggi di fronte al centro sportivo di Formello per contestare «un mercato ridicolo e improvvisato».

Queste le parole usate nella motivazione della chiamata generale rivolta ai supporters biancocelesti all'indomani della chiusura della campagna acquisti invernale che ha visto per la Lazio il solo arrivo di Cabral dallo Sporting Lisbona e il tesseramento di Kamenovic sei mesi dopo il suo ingaggio.

«Un altro mercato all'insegna della mediocrità, Lotito non sei degno di questa società», si legge su un grande striscione firmato Ultras Lazio affisso all'ingresso del centro sportivo. La parola chiave è «vergogna», come recita un altro striscione che accoglierà l'arrivo della squadra che alle 15 è chiamata alla seduta d'allenamento agli ordini di Maurizio Sarri in vista della trasferta di sabato al Franchi contro la Fiorentina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 14:54

