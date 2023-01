Lazio, sfilata delle wags per i 123 anni del club, con Anna Falchi e Manila Nazzaro. Chiara Nasti e Jessica Immobile super sexy

di Redazione web

La Lazio ha compiuto 123 anni: il club guidato dal presidente Claudio Lotito è infatti nato il 9 gennaio 1900. Per questo motivo la società, come ogni anno, ha organizzato una cena per festeggiare. Alla serata erano presenti tutti i dirigenti, lo staff, Maurizio Sarri e ovviamente la squadra. I giocatori si sono presentati accompagnati dalle rispettive mogli e fidanzate e la serata a tema calcistico si è trasformata in una vera e propria sfilata di moda. Presenti anche le tifose laziali Anna Falchi e Manila Nazzaro, e supertifoso Tommaso Paradiso. Su Instagram sono stati postati anche gli auguri di Chiara Nasti al club biancoceleste.

La serata esclusiva

La cena che la Lazio ha organizzato in occasione del suo 123esimo compleanno è stato un successone. I giocatori si sono presentati in giacca e cravatta ma le vere protagoniste della serata sono state le wags, immortalate dai fotografi presenti. Da Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, passando per Chiara Nasti compagna di Mattia Zaccagni, le signore biancocelesti hanno sfilato in abiti succinti e sexy, indossando tacchi alti e trucchi mozzafiato. Sui social le immagini che le ritraggono con i rispettivi compagni hanno totalizzato migliaia di apprezzamenti.

La Lazio in campionato

La Lazio ha ripreso il campionato di Serie A un po' in sordina. La sedicesima giornata infatti, ha perso contro il Lecce 2-1 mentre la scorsa partita (diciassettesima giornata) ha pareggiato 2-2 contro l'Empoli. Al momento è quinta in classifica con 31 punti e Sarri spera nell'arrivo di un terzino sinistro in questa finestra di mercato di riparazione.

