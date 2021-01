La Lazio compie 121 anni, il presidente Lotito: «Non dimentichiamo le nostre radici» Inzaghi: «Siamo forti!»

«In un momento di grande difficoltà in cui versa il Paese, in cui versa il mondo per la pandemia in corso, vorrei che noi laziali non dimenticassimo le nostre radici». Questo il messaggio del presidente della Lazio, Claudio Lotito nel giorno del 121° compleanno della società biancoceleste: “Le radici di sussidi a coloro che soffrono – prosegue il patron biancoceleste - . E vorrei che i colori biancocelesti dei nostri comportamenti non venissero mai dimenticati. Vi aspetto allo stadio per abbracciarvi e per gridare sempre insieme 'Forza Lazio'. Auguri a tutti!".

A fargli eco le parole del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi: “Siamo forti e speriamo di andare sempre meglio! Un abbraccio e sempre forza Lazio!”. Tanti i messaggi via social di ex calciatori e dirigenti, ieri sera per la prima volta dopo anni Piazza della Libertà, luogo dove nel 1900 venne fondata la Società Sportiva Lazio, per la prima volta dopo anni è rimasta desolatamente vuota a causa delle restrizioni per il Covid.

#CXXILazio 🦅 Mister Simone Inzaghi ha un messaggio per tutti noi pic.twitter.com/EEpPa5a1fH — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 9, 2021

I tifosi della Curva Nord hanno comunque voluto far sentire la loro vicinanza a società e calciatori ed hanno appeso uno striscione a Corso Francia: “Da 121 anni di Roma sei la storia”. Domani la squadra sarà impegnata al Tardini contro il Parma, a Formello doppi festeggiamenti anche per Lucas Leiva che oggi compie 34 anni una ricorrenza che i compagni di squadra, a cominciare da Ciro Immobile, hanno festeggiato anche via social.

