Lazio, Inzaghi: «Ci siamo meritati la Champions, prendiamola»

ROMA - «Ci manca la matematica per la Champions che vogliamo conquistare contro il Cagliari». Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi indica la strada per concludere al meglio una stagione comunque da incorniciare nonostante il sogno scudetto sfumato. All'Olimpico contro il Cagliari il tecnico centrerà la presenza numero 200, a fine stagione toccherà quota 203 diventando il tecnico più longevo della storia biancoceleste: «Un grande traguardo spiega - che mi rende orgoglioso». Di fronte una squadra in salute: «In panchina c'è Zenga un ottimo allenatore che stimo molto». Nei giorni scorsi il tecnico si è confrontato con il presidente Lotito ed il diesse Tare ricevendo garanzie tecniche per il futuro: dal mercato arriveranno sei giocatori, oltre a un vice Strakosha e ad Escalante già acquistato, che prima della fine della stagione firma sul rinnovo-adeguamento di contratto che scade nel 2022. Così sulla frase detta subito dopo la sconfitta contro la Juventus nel quale chiedeva di non criticare i giocatori: «Sappiamo tutti che momento stiamo vivendo, la situazione d'emergenza, e Cataldi è un esempio di questo. Si è infortunato a Bergamo, non avrebbe dovuto giocare nessuna di queste partite, ma si è reso sempre disponibile perché sapeva che ci mancavano giocatori importanti. Lui è stato fondamentale per noi». Squadra ancora in emergenza ma il tecnico non cerca scuse: «Al di là degli uomini conteranno le motivazioni e la testa».

Dal campo tornano tutti presenti i giocatori in dubbio, ovvero Marusic, Luis Alberto, Jony e Correa, questa la probabile formazione: Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony, Caicedo ed Immobile. Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio parla del rimborso degli abbonamenti: «Tra pochi giorni ci saranno delle novità e i tifosi sapranno cosa potranno fare. Seguiremo le linee guida date dalle autorità. Stiamo predisponendo i voucher per il rimborso ed i soldi potranno essere riutilizzati. Stiamo definendo gli ultimi dettagli». Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 08:41



