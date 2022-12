Lazio, giocatori scatenati al karaoke alla cena di Natale: Pedro conquista tutti cantando “Pedro” di Raffaella Carrà VIDEO

di Enrico Sarzanini

Una serata di gala per farsi gli auguri. La Lazio ha scelto la Terrazza degli Aranci del Cavalieri Waldorf Astoria per la festa di Natale: una cena ristretta rispetto agli anni passati senza famiglie e dipendenti ma riservata allo staff tecnico, ai giocatori e alla dirigenza.

Prima la cena vera e propria poi i giocatori si sono scatenati cantando al karaoke: Pedro, manco a dirlo, si è cimentato nella canzone che porta il suo nome di Raffaella Carrà che la Curva Nord gli dedica ad ogni gara casalinga, il veterano Radu invece si è trasformato in un ultras intonando “Lazio is on fire” sulle note del brano di Gala “Freed From Desire”.

Apprezzato anche Basic che ha cantato "Con te partirò"

Molto apprezzati anche Basic, che ha cantato “Con te partirò” di Bocelli mandando in visibilio i compagni, e Patric che una volta optato per Maluma si è scatenato nel canto e nel ballo. Unici assenti Luis Alberto e Zaccagni: il primo ha avuto un improvviso lutto in famiglia mentre l'esterno è stato costretto a restare a casa per una violenta influenza. Canti, balli ma anche il consueto discorso del presidnete Claudio Lotito che, dopo essersi fatto le foto con ciascuno dei giocatori presenti, ha chiuso la serata con il classico discorso di fine anno: “Iniziamo con determinazione questa seconda parte di stagione. Siamo ormai una famiglia, si vede dallo spirito negli allenamenti, in campo e anche fuori, come stasera. Siamo un gruppo che ha seminato bene. Sta arrivando il momento di raccogliere. Mi sto divertendo, grazie per quello che avete fatto. Vi vedo migliorati, cresciuti”. Il patron ha guardato al futuro con ottimismo: “Il calcio vive un momento difficile, sto combattendo per voi e per il calcio. Ci sono problemi grossi che potrebbero cambiare gli equilibri aprendo scenari impensabili. Approfittiamone”. Prossimo appuntamento il 9 gennaio, in occasione del 123º compleanno della Lazio, cadrà il giorno dopo il match con l’Empoli: possibile che quel giorno verrà riservato un omaggio a Sinisa Mihajlovic.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA