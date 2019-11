Inzaghi recrimina: «Rigore clamoroso non concesso, ma dobbiamo fare mea culpa»

«L'episodio del mancato rigore pesa, era clamoroso. Ci avrebbe ovviamente permesso di andare in vantaggio. La squadra per spirito mi è piaciuta, ma dovevamo fare il secondo gol ed essere più cattivi. Andiamo a casa con 0 punti e forse anche dall'Europa. C'è da fare mea culpa perché in queste due partite perse con il Celtic ci abbiamo messo del nostro». L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, commenta così la sconfitta per 2-1 contro il Celtic che compromette le possibilità dei biancocelesti di passare il turno in Europa League «Ho poco da dire ai ragazzi, che hanno dato il massimo -prosegue Inzaghi ai microfoni di Sky Sport-. Alcuni come Caicedo e Leiva hanno stretto i denti giocando in condizioni non ottimali, c'era Cataldi squalificato e Correa indisponibile anche per la panchina. Ho dovuto forzare su un paio di giocatori, eravamo contati. Credo però che abbiamo fatto una buona gara. C'è grande rammarico, il girone era difficile ma alla nostra portata». Giovedì 7 Novembre 2019, 21:40







© RIPRODUZIONE RISERVATA