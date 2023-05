Lazio, Cataldi ora è un caso: stagione finita. Sarri furioso per il protocollo sbagliato

di Alberto Abbate

Piove sul bagnato: la stagione di Cataldi si conclude con 4 giornate d'anticipo. Sarri è furioso perché il regista era ai box da 12 giorni, fermo dopo la botta rimediata da Lukaku a San Siro, ma lo staff medico aveva escluso lo stiramento: «Cataldi ha ricevuto un trauma contusivo al polpaccio destro nella sfida contro l'Inter - le parole del dottor Rodia - e il calciatore è stato sottoposto a trattamenti e terapie adeguate poichè la contusione ha determinato un ematoma al polpaccio. Ora stiamo lavorando per assorbire il versamento».

Lazio-Lecce, probabili formazioni: si rivede a sorpresa Vecino in gruppo, ma non si allenano in tre

Cataldi, il protocollo sbagliato

In realtà, a questo punto il protocollo era sbagliato perché Cataldi ha una lesione al polpaccio, magari nascosta inizialmente dal versamento. Ecco perché in questi giorni sentiva un dolore fortissimo e non riusciva a rimettere proprio piede in campo, nemmeno con un allenamento differenziato. Cataldi era sconfortato perché non avrebbe mai voluto abbandonare la sua Lazio in questo momento decisivo, aveva provato in tutti i modi a tornare in campo. Pure Sarri lo pregava di rientrare il prima possibile al suo posto, ma non poteva essersi reso conto del grave infortunio. Ora Maurizio non vuole pensarci, stasera la Lazio si gioca tutto con il Lecce per la Champions, ma poi bisognerà fare un punto anche su questo caso. Sperando che nelle prossime 4 partite esca fuori il miglior Marcos Antonio. Si è provato a forzare anche il ritorno in panchina di Vecino, anche lui alle prese da 9 giorni con un lieve stiramento, ma alla fine stasera non ce la farà ad andare in panchina per avere un'alternativa più lì in mezzo. Per fortuna, il ginocchio di Basic fa meno male, straordinari intanto per Milinkovic e Luis Alberto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA